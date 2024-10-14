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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.45元，預估目標價為55元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 20:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.04元下修至-1.45元，其中最高估值0.87元，最低估值-1.66元，預估目標價為55元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.87(0.87)7.569.43
最低值-1.66(-1.66)-1.462.69
平均值-1.01(-0.73)1.955.8
中位數-1.45(-1.04)1.065.33

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值49,595,09077,828,68098,092,160
最低值35,421,00038,398,00053,437,080
平均值39,349,94053,759,14073,549,830
中位數37,248,54048,588,00071,134,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.44.727.42.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,892,30656,952,27585,604,15861,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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