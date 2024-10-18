鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至44.31元，預估目標價為1320元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 08:10
根據FactSet最新調查，共41位分析師，對台積電(2330-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42.3元上修至44.31元，其中最高估值45.39元，最低估值38.72元，預估目標價為1320元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|45.39(44.5)
|61.81
|78.21
|65.85
|最低值
|38.72(38.72)
|49.24
|55
|65.85
|平均值
|43.54(42.22)
|56.27
|67.43
|65.85
|中位數
|44.31(42.3)
|56.9
|68.23
|65.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,925,814,000
|3,850,407,750
|4,912,600,810
|最低值
|2,735,157,000
|3,192,642,000
|3,555,000,000
|平均值
|2,849,093,380
|3,563,857,430
|4,214,633,030
|中位數
|2,870,804,500
|3,576,599,500
|4,185,000,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|32.34
|39.2
|23.01
|19.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,161,735,841
|2,263,891,292
|1,587,415,037
|1,339,254,811
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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