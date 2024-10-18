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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至44.31元，預估目標價為1320元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 08:10


根據FactSet最新調查，共41位分析師，對台積電(2330-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42.3元上修至44.31元，其中最高估值45.39元，最低估值38.72元，預估目標價為1320元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值45.39(44.5)61.8178.2165.85
最低值38.72(38.72)49.245565.85
平均值43.54(42.22)56.2767.4365.85
中位數44.31(42.3)56.968.2365.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值2,925,814,0003,850,407,7504,912,600,810
最低值2,735,157,0003,192,642,0003,555,000,000
平均值2,849,093,3803,563,857,4304,214,633,030
中位數2,870,804,5003,576,599,5004,185,000,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS32.3439.223.0119.97
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,161,735,8412,263,891,2921,587,415,0371,339,254,811

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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