國健署菜單+楊俊瀚推薦！台鐵100元「茶香燻雞便當」台北板橋桃園才買得到

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-18 11:30

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為落實《營養及健康飲食促進法》，國民健康署攜手台鐵推出「茶香燻雞便當」，透過增加蔬菜和全穀的攝取，減少油炸及高鈉食材，提供健康均衡選擇，幫助國人遠離慢性疾病。自昨 (17) 日茶香燻雞便當在臺北 (臺北站南 3 門行動餐車、臺北 2、3、4 店)、板橋、桃園的台鐵便當販售處上市，邀請民眾一同響應健康飲食。

均衡飲食是維持健康的關鍵。根據 2017-2020 年國民營養健康調查指出，19-64 歲成人在六大類食物中，蔬菜、水果、乳品與堅果種子類嚴重攝取不足，而豆魚蛋肉類及總體熱量則有超過建議量之情形。世界衛生組織指出，不健康飲食是四大非傳染性疾病 (癌症、糖尿病、心血管疾病、慢性呼吸道疾病) 的主要危險因子之一。

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台鐵便當長期以來受到許多外食族的喜愛，為關心國人健康，台鐵率先響應《營養及健康飲食促進法》，國民健康署輔導台鐵便當，與其合作研發設計，推出兼顧營養均衡及美味之茶香燻雞便當，相較台鐵的排骨便當，蔬菜增量 25%、纖維更增量 176%。茶香燻雞便當除了增加許多當季蔬菜，也使用了臺灣在地的全穀及未精製雜糧，包含糙米、紅藜、玉米，提供豐富的膳食纖維與維生素、礦物質，並選擇中低脂豆類與雞肉，不使用油炸食材，以減少油脂含量。在兼顧均衡營養及美味之間，提供國人營養健康的新選擇。

田徑選手楊俊瀚表示，為了因應日常的高強度訓練和密集的賽程，必須隨時保持最佳狀態，而飲食是非常關鍵的一環。運動員的飲食不只是要能補充能量，還關係到肌肉恢復、體能維持甚至是睡眠品質，所以不只是要吃夠，還要吃好。在國訓中心，有營養師幫忙調配餐食，每天都能吃得健康、均衡。然而離開國訓中心，特別是在外參加比賽或是旅行期間，吃到符合健康需求的餐點就變得困難了，如果市面上提供方便又健康的餐食選擇，就可以延續均衡的飲食型態，隨時保持健康的最佳狀態。