全年成長達標面臨風險！路透：陸Q3經濟成長率恐放緩至4.5% 增幅創去年來最低

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-18 08:29

‌



中國今 (18) 日上午十點將公布今年第三季經濟成長數據，根據《路透社》調查，中國第三季經濟將年增 4.5%，較第二季 4.7% 有所放緩，並創 2023 年第一季以來最小增幅紀錄，主要受到房地產行業持續低迷和消費疲軟拖累。

調查顯示，今年全年中國經濟成長率為 4.8%，低於政府 5% 左右的目標，明年成長率可能進一步降溫至 4.5%。若按季度計算，今年第三季中國經濟將成長 1%，第二季成長 0.7%。

‌



此外，今日稍晚公布的工業生產和零售銷售料將呈憂喜各半景象，9 月工業生產料將由年增 4.5% 擴大至 4.6%，年初迄今升幅將由 5.8% 下滑至 5.7%，9 月零售銷售年增率料將由 2.1% 擴大至 2.5%。

近來公布的數據顯示中國陷入通縮壓力階段的風險，今年經濟唯一亮點的出口因外貿限制而表現黯淡。

中國 9 月出口成長大幅放緩，進口也大幅放緩，大幅低於預期，顯示製造商正在削減價格，以在多個貿易夥伴加徵關稅之前轉移庫存。

中國 9 月通膨意外走緩，生產者物價通縮加劇，在出口失去動力的情況下，加大中國採取措施刺激需求的壓力。

中國財政部上周六 (12 日) 承諾「大幅增加」債務來重振經濟成長，但由於未公布具體規模而無法緩解市場疑慮。

中國《財新網》引述多位知情人士消息報導，中國可能在三年內從特別國債中額外籌資 6 兆人民幣 (約 27.4 兆台幣），以透過擴大財政刺激來提振疲軟的經濟。《路透社》上月亦報導指出，中國打算在今年發行價值約 2 兆人民幣的特別主權債券。