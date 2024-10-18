鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估下修至14.23元，預估目標價為220.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.75元下修至14.23元，其中最高估值16.7元，最低估值14元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.7(16.7)
|18.35
|19.54
|最低值
|14(14.13)
|17
|18
|平均值
|14.89(15.3)
|17.66
|18.83
|中位數
|14.23(14.75)
|17.45
|18.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|118.15億
|124.85億
|126.03億
|最低值
|116.50億
|118.42億
|120.66億
|平均值
|117.49億
|121.60億
|124.03億
|中位數
|117.72億
|121.22億
|125.42億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.84
|6.99
|22.83
|5.05
|11.95
|營業收入
|100.73億
|100.84億
|101.88億
|101.93億
|111.32億
詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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