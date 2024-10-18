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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估下修至14.23元，預估目標價為220.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.75元下修至14.23元，其中最高估值16.7元，最低估值14元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值16.7(16.7)18.3519.54
最低值14(14.13)1718
平均值14.89(15.3)17.6618.83
中位數14.23(14.75)17.4518.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值118.15億124.85億126.03億
最低值116.50億118.42億120.66億
平均值117.49億121.60億124.03億
中位數117.72億121.22億125.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.846.9922.835.0511.95
營業收入100.73億100.84億101.88億101.93億111.32億

詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIZ

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