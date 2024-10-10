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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體(GWRE-US)EPS預估上修至1.92元，預估目標價為190.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-10 14:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對凱德維亞軟體(GWRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.89元上修至1.92元，其中最高估值2.26元，最低估值1.62元，預估目標價為190.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.26(2.26)2.793.81
最低值1.62(1.62)2.062.88
平均值1.94(1.93)2.463.32
中位數1.92(1.89)2.463.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值11.49億13.38億15.63億
最低值11.35億12.74億14.24億
平均值11.44億13.06億14.96億
中位數11.44億13.05億14.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.33-0.79-2.16-1.36-0.07
營業收入7.42億7.43億8.13億9.05億9.80億

詳細資訊請看美股內頁：
凱德維亞軟體(GWRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGWRE

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