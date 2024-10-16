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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體(GWRE-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 06:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對凱德維亞軟體(GWRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.92元上修至1.95元，其中最高估值2.26元，最低估值1.62元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.26(2.26)2.793.814.38
最低值1.62(1.62)2.062.884.38
平均值1.96(1.94)2.463.324.38
中位數1.95(1.92)2.513.354.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.49億13.38億15.63億17.49億
最低值11.00億12.74億14.24億17.49億
平均值11.40億13.05億14.96億17.49億
中位數11.42億13.02億14.94億17.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.33-0.79-2.16-1.36-0.07
營業收入7.42億7.43億8.13億9.05億9.80億

詳細資訊請看美股內頁：
凱德維亞軟體(GWRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGWRE

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