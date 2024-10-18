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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估上修至-1.15元，預估目標價為3.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 00:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.18元上修至-1.15元，其中最高估值-1.07元，最低估值-1.27元，預估目標價為3.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.07(-1.07)-0.57-0.3-0.18
最低值-1.27(-1.4)-2.24-0.85-0.5
平均值-1.17(-1.19)-1.06-0.61-0.32
中位數-1.15(-1.18)-1.02-0.62-0.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.50億21.91億47.41億76.36億
最低值6.94億8.69億23.82億46.04億
平均值7.67億14.31億32.80億62.05億
中位數7.69億14.54億30.50億62.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.25-6.41-1.51-1.36
營業收入0.002,711萬6.08億5.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLCID

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