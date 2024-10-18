鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估上修至-1.15元，預估目標價為3.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.18元上修至-1.15元，其中最高估值-1.07元，最低估值-1.27元，預估目標價為3.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.07(-1.07)
|-0.57
|-0.3
|-0.18
|最低值
|-1.27(-1.4)
|-2.24
|-0.85
|-0.5
|平均值
|-1.17(-1.19)
|-1.06
|-0.61
|-0.32
|中位數
|-1.15(-1.18)
|-1.02
|-0.62
|-0.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.50億
|21.91億
|47.41億
|76.36億
|最低值
|6.94億
|8.69億
|23.82億
|46.04億
|平均值
|7.67億
|14.31億
|32.80億
|62.05億
|中位數
|7.69億
|14.54億
|30.50億
|62.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.25
|-6.41
|-1.51
|-1.36
|營業收入
|0.00
|2,711萬
|6.08億
|5.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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