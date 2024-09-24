鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估下修至-1.18元，預估目標價為3.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-24 18:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.14元下修至-1.18元，其中最高估值-0.93元，最低估值-1.44元，預估目標價為3.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.93(-0.93)
|-0.6
|-0.34
|-0.33
|最低值
|-1.44(-1.44)
|-2.24
|-0.85
|-0.5
|平均值
|-1.19(-1.18)
|-1.05
|-0.65
|-0.42
|中位數
|-1.18(-1.14)
|-1.01
|-0.65
|-0.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.03億
|21.91億
|50.44億
|76.36億
|最低值
|6.94億
|8.69億
|23.82億
|46.04億
|平均值
|7.70億
|14.85億
|34.79億
|61.20億
|中位數
|7.58億
|14.54億
|31.53億
|61.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.25
|-6.41
|-1.51
|-1.36
|營業收入
|0.00
|2,711萬
|6.08億
|5.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 在推出新款電動SUV之際 Lucid獲沙國基金15億美元注資
- 〈美股早盤〉拋售暫歇 主要指數漲跌互現
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估下修至-1.14元，預估目標價為3.00元
- 特斯拉股價大漲4.6% 股東可以感謝鮑爾
下一篇