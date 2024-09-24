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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估下修至-1.18元，預估目標價為3.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-24 18:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.14元下修至-1.18元，其中最高估值-0.93元，最低估值-1.44元，預估目標價為3.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.93(-0.93)-0.6-0.34-0.33
最低值-1.44(-1.44)-2.24-0.85-0.5
平均值-1.19(-1.18)-1.05-0.65-0.42
中位數-1.18(-1.14)-1.01-0.65-0.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.03億21.91億50.44億76.36億
最低值6.94億8.69億23.82億46.04億
平均值7.70億14.85億34.79億61.20億
中位數7.58億14.54億31.53億61.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.25-6.41-1.51-1.36
營業收入0.002,711萬6.08億5.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLCID

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