浩鼎聚焦發展價值核心產品 加入開發雙抗ADC行列

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-17 19:30

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浩鼎 (4174-TW) 今 (17) 日指出，將聚焦具發展價值的核心產品，如 ADC 產品線中的 OBI-992，目前進度已經進到臨床一期的第二個劑量遞增。此外，浩鼎也將利用獨家專利 ADC 技術平台 GlycOBI 及 EndoSymeOBI 雙功能酵素，加入開發雙抗 ADC 行列。

外界關心 OBI-992 進度，浩鼎說明，今年 1 月取得美國 FDA 核准臨床試驗，並在 6 月啟動一期臨床試驗，在美國與台灣分別有 6 個及 2 個臨床中心收案，目前進度為臨床一期的第二個劑量遞增。

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乳癌藥物 OBI-822 方面，浩鼎則表示，主要針對早期、高風險、Global H 陽性的三陰性乳癌患者，目前已經通過第一次期中分析，預計今年年底可達到第二次期中分析，並在 2026 年達到解盲條件。

至於開發新世代 ADC 方面，執行長王慧君表示，雙抗 ADC 可以克服傳統 ADC 限制，並針對兩個不同的標靶，克服癌細胞的異質性，進一步提升藥物的腫瘤選擇性及內吞速率，可以精準殺死腫瘤細胞，達到 1+1>2 的治療效果。

藥物化學處處長黃鐙毅指出，浩鼎所開發的 GlycOBI ADC 平台，具「隨插即用」特色，能與不同抗體、連接子及小分子藥物 (Payload) 組合，利用此平台所生成的雙抗 ADC，具專一性鏈結及高度高相化特性，除可以保有原來抗體結構，穩定性也高。