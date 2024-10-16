〈台幣〉缺乏題材外資觀望 微升收32.175元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-16 20:05
ASML 下修財測為市場投下震撼彈，台股今 (16) 日應聲重挫，但匯市交投依舊偏淡，新台幣兌美元匯率維持橫盤整理格局，終場微升 0.5 分，以 32.175 元作收，外資偏向觀望，盤面上以實際拋補需求為主，台北及元太外匯總成交值 16.73 億美元。
新台幣兌美元今天以 32.19 元開盤，外匯交易員指出，早盤出口商拋匯力道較為強勁，盤中最高來到 32.15 元，不過，美元表現續強，投信也積極匯出海外投資款，壓抑新台幣走勢，加上台股走弱，午盤後匯價最低下探 32.235 元。
外資方面，外匯交易員直言，並無明顯匯回的動作，近期有賣、有買，交投意願不高，整體匯市缺乏題材帶動，新台幣匯率跟隨主要亞幣搖擺，但在 32 元關卡有出口商力挺，因此形成下檔有撐，「跌也跌不下」，終場以 32.175 元微幅升值作收。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.18%，主要亞幣互有升貶，日元貶值 0.15%，韓元貶 0.05%，人民幣貶 0.04%，新台幣則小升 0.02%，新加坡幣升值 0.08%。
央行總裁楊金龍明 (17) 日將赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，央行書面報告今天出爐。央行表示，今年迄今新台幣對美元貶值 4.45%，主因國際美元走升 1.94%，加上外資持續逢高賣超台股，並匯出獲配股利，累計匯出約 250 億美元，央行為穩匯阻貶，上半年淨賣匯 90.6 億美元。
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