〈台幣〉缺乏題材外資觀望 微升收32.175元

ASML 下修財測為市場投下震撼彈，台股今 (16) 日應聲重挫，但匯市交投依舊偏淡， 新台幣 兌美元匯率維持橫盤整理格局，終場微升 0.5 分，以 32.175 元作收，外資偏向觀望，盤面上以實際拋補需求為主，台北及元太外匯總成交值 16.73 億美元。

新台幣 兌美元今天以 32.19 元開盤，外匯交易員指出，早盤出口商拋匯力道較為強勁，盤中最高來到 32.15 元，不過，美元表現續強，投信也積極匯出海外投資款，壓抑 新台幣 走勢，加上台股走弱，午盤後匯價最低下探 32.235 元。

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外資方面，外匯交易員直言，並無明顯匯回的動作，近期有賣、有買，交投意願不高，整體匯市缺乏題材帶動，新台幣匯率跟隨主要亞幣搖擺，但在 32 元關卡有出口商力挺，因此形成下檔有撐，「跌也跌不下」，終場以 32.175 元微幅升值作收。