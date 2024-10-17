用運動壯大台灣！卓揆允明年下半年「運動部」正式揭牌 下設1署、3中心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-17 14:46

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行政院長卓榮泰今（17）日在行政院會聽取教育部「運動部籌設規劃情形」報告後表示，為實現總統賴清德揭示的願景，以運動壯大臺灣，行政院經過緊鑼密鼓的籌備，將成立嶄新的專責機關「運動部」統籌相關業務，卓榮泰期勉教育部於明（114）年下半年「運動部」正式揭牌，以打造一個運動平權、社會包容及永續發展的國家，並強化臺灣的國際參與及影響力。

卓榮泰強調，「運動部」組織架構採取新的思維設計，引入多元專業人才，規劃「1 部、1 署、3 中心」，推動全國運動業務，下設「全民運動署」，辦理全民運動發展等業務；另增設「國家運動產業發展中心」，促進運動產業發展，並透過「國家運動訓練中心」與「國家運動科學中心」的合作，執行競技運動人才培育及運動科學研究與應用。

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