鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估上修至10.09元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 14:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聯合大陸控股(UAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.94元上修至10.09元，其中最高估值10.54元，最低估值8.89元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.54(10.42)
|12.66
|14.3
|14.87
|最低值
|8.89(8.89)
|10.75
|11.8
|14.3
|平均值
|10.01(9.83)
|11.65
|13.07
|14.59
|中位數
|10.09(9.94)
|11.65
|13.04
|14.59
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|577.09億
|623.36億
|655.96億
|675.48億
|最低值
|557.46億
|588.47億
|629.46億
|664.38億
|平均值
|566.59億
|603.05億
|639.65億
|669.93億
|中位數
|566.72億
|602.65億
|636.93億
|669.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|11.58
|-25.30
|-6.10
|2.23
|7.89
|營業收入
|432.59億
|153.55億
|246.34億
|449.55億
|537.17億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合大陸控股(UAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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