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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估上修至10.09元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 14:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聯合大陸控股(UAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.94元上修至10.09元，其中最高估值10.54元，最低估值8.89元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.54(10.42)12.6614.314.87
最低值8.89(8.89)10.7511.814.3
平均值10.01(9.83)11.6513.0714.59
中位數10.09(9.94)11.6513.0414.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值577.09億623.36億655.96億675.48億
最低值557.46億588.47億629.46億664.38億
平均值566.59億603.05億639.65億669.93億
中位數566.72億602.65億636.93億669.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS11.58-25.30-6.102.237.89
營業收入432.59億153.55億246.34億449.55億537.17億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合大陸控股(UAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUAL

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