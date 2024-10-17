陸財政部：將調整房地產相關稅收政策 專項債收購存量住房由地方決定

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-17 15:09

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繼上周六 (12 日) 宣布將擴大財政刺激政策後，中國財政部今 (17) 日再在記者會上表示，將允許有關城市取消普通住宅和非普通住宅標準。該部正抓緊研究明確與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的稅收政策，主要包括加值稅和土地加值稅。

中國財政部部長助理宋其超表示，在加值稅方面，除北上廣深外一律不區分普通住宅與非普通住宅，其他城市對個人銷售購買 2 年以上的住宅，不區分普通住宅和非普通住宅，一律免徵加值稅。

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在土地加值稅方面，對建造銷售增值率低於 20% 的普通標準住宅，免徵土地加值稅。按照土地加值稅暫行條例實施細則的有關規定，普通住宅標準由各省明確。

宋其超還說，對於下一步房地產加值稅相關政策的調整，主要有三方面考慮，一是統籌把握相關城市房地產調控的節奏和地方財政收入形勢，做出科學合理安排，二是賦予地方一定自主權，保持政策穩定性、公平性，三是有效降低房地產企業和購房人的負擔，促進房地產市場止跌回穩。具體政策正在抓緊履行相關程式，會及時向社會公告。

此前，中國財政部明確提出，允許地方政府發行專項債支援土地儲備，以及收購存量房用作保障性住房，如何細化落地，備受關注。

對此，宋其超表示，這兩項政策聚焦房市的堵點問題，既是推動房地產市場止跌回穩的重要舉措，也是落實第二十屆三中全會決策部署，擴大專項債支援範圍和用作專案資本金領域的重要內容，有利於促進土地市場的供需平衡，緩解地方政府和房地產企業的流動性和債務壓力，也有利於增加保障性住房來源，增進民生福祉。

宋其超進一步指出，在具體操作上，關於專項債用於土地儲備，主要是支援各地結合實際情況，與存量土地的業主企業合理確定收購價格，妥善處理回收存量土地涉及的債權債務關係，合理確定專項債券項目內容和地塊範圍，及時安排債券發行和支出，提高土地資源的利用效率和債券資金的使用效益。

他並表示，關於支援地方用好專項債收購存量商品房用作保障性住房，這項政策主要是由地方自主決策、自願實施，遵循法治化原則，按照市場化運作，在確保項目融資收益平衡的基礎上，地方可安排專項債券收購存量商品房用作保障性住房。