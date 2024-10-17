被指在中國存在國安風險 英特爾：產品安全及品質列首位

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-17 14:20

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英特爾在其官方微信帳戶上發表聲明稱，「我們將與相關部門保持溝通，澄清任何疑慮，並重申我們對產品安全和品質的承諾。」

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在此之前，中國網絡空間安全協會 (CyberSecurity Association of China) 周三呼籲中國監管機構對英特爾進行審查，聲稱這家公司的產品有安全漏洞且故障頻發，對國家安全構成威脅。

CSAC 進一步指責英特爾利用遠端管理功能監視用戶，同時秘密安裝後門，並且未能解決用戶報告的缺陷。

相關安全審查可能會影響英特爾在中國的銷售，去年中國市場占英特爾營收的四分之一以上。英特爾股價周三 (16 日) 收跌 1.5%，報 22.31 美元。

Futurum Group 執行長 Daniel Newman 認為，這項安全審查的呼籲，是在中美之間在晶片控制和人工智慧領導方面緊張局勢加劇之際進行的。

Newman 表示：「考慮到英特爾最近面臨的挑戰，時機可能是經過精心安排的，因為英特爾面臨著許多市場挑戰，現在必須應對中國對其在該地區的巨大收入和市場份額施加的壓力。」

2023 年，中國市場占英特爾營收的 27.4%，在英特爾股價因獲利不佳和裁員而陷入困境之際，中國對這家公司的獲利至關重要。