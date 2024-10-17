涉令青少年上癮、加劇心理健康問題！臉書母公司Meta將面臨美逾30州訴訟

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-17 16:59

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臉書與 Instagram 母公司 Meta(META-US) 正面臨美國逾 30 州的控訴，加州一名聯邦法官周二 (15 日) 裁定，允許這些州針對臉書和 Instagram 平台令人上癮而加劇青少年的心理健康問題，對 Meta 進行大規模訴訟。這項裁定為各州和其他原告進一步收集證據並推動案件進入審判階段鋪平道路。

奧克蘭聯邦法官 Yvonne Gonzalez Rogers 駁回 Meta 希望撤銷訴訟的請求。Rogers 說：「Meta 涉嫌多年來對社交媒體成癮和兒童心理健康危害的風險進行公開欺騙」，這可能違反了州和聯邦法律，這些法律禁止欺詐和不公平的商業行為。」

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原告首席律師 Lexi Hazam 和 Previn Warren 對上述裁決表示歡迎，稱這證實這些公司必須面對未警告使用者安全和心理健康風險，且採用欺騙性行銷和商業策略的指控。

Rogers 正在審理數百起訴訟，這些訴訟指控少數社交媒體公司，包括谷歌的 YouTube、字節跳動的 TikTok 和 Snap，以及 Meta，從年輕人對其產品的上癮中獲利，不過周二裁定只涉及州檢察長對 Meta 的指控。

多州檢察長們聲稱，儘管研究指臉書和 Instagram 的使用跟憂鬱症和其他心理健康問題有關，但 Meta 不會刪除這些平台的有害功能。他們還聲稱 Meta 非法收集 13 歲以下兒童的數據。

加州總檢察長 Rob Bonta 說：「Meta 必須為它在加州及全美範圍內對兒童造成的實際傷害承擔責任。」

代表人身傷害原告的律師在聯合聲明中指出，這項裁決是「對全國因上癮且有害的社群媒體平台而受到影響的年輕人的重大勝利」。

Meta 發言人表示，不同意這項裁決，即使它對於法官根據《通信規範法》（Communications Decency Act）第 230 條駁回部分指控表示歡迎。「我們已開發許多工具來支援父母和青少年，最近我們宣佈，將顯著改變數千萬青少年的 Instagram 體驗，這些青少年有了新的青少年帳戶，這是一種受保護的體驗，會自動限制誰可以聯繫他們，以及他們看到的內容。我們相信，證據將證明我們支援年輕人的承諾。」

去年 10 月，TikTok 在 13 個州法院和華盛頓特區也因類似指控被起訴，這些州指控該公司在其兒童安全工具方面欺騙使用者，並利用有害功能讓兒童在平台上停留更久來實現獲利最大化。TikTok 發言人則稱這些說法不準確，且具有誤導性。