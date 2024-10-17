組合拳+擴大白名單融資規模！陸住建部長：經過三年調整後 房市已開始築底

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-17 14:20

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中國住建部部長倪虹、財政部部長助理宋其超、自然資源部副部長劉國洪、中國央行副行長陶玲、金融監管總局副局長肖遠企今 (17) 日上午就促進房市穩健發展有關情況舉行記者會，會上明白指出中國房市已開始築底，且存量房貸利率即將完成調整。

倪虹在記者會上表示，在一系列政策作用下，經過 3 年調整的房市已開始築底，10 月數據一定會是積極樂觀的結果。

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倪虹說：「有關部門推出財稅、金融等一系列政策措施，地方政府因城施策，取消或調減限制性措施，支援剛性和改善性住房需求，有效提振市場信心。從市場情況看，很多城市、很多專案看房量、到訪量明顯上升，銷售量也有不同程度的成長，房地產主要指標明顯好轉。」

他並指出，關於促進房市止跌回穩的政策，與會各部門也都有含金量很高的政策，力度夠大，「接下來就是要讓這些政策效果充分顯現，讓人民群眾享受政策紅利」。

倪虹也宣布，「白名單」項目信貸規模在今年底前將增加到人民幣 4 兆元 (約 18.3 兆台幣)，要將所有合格專案都爭取納入「白名單」，應幹盡幹。截至周三 (16 日)，「白名單」房地產項目已審批通過貸款達人民幣 2.23 兆元 (約 10.2 兆台幣)。

金融監管總局副局長肖遠企也說，今年以來，城市房地產融資協調機制已將合規房地產項目列入「白名單」，下一步擬將所有商品住房項目貸款納入名單，實現「應進盡進」。

倪虹還介紹，住建部會同財政部、自然資源部、央行、金監總局等部門，指導各地迅速行動，抓存量政策落實，抓增量政策出臺，打出一套「組合拳」，推動市場止跌回穩。相關政策發佈以來，政策效果已經開始顯現，房地產開發投資、新建商品房銷售等主要指標降幅繼續縮小，特別是 9 月底以來，一手房看房量、到訪量、簽約量明顯增加，二手房交易量持續上升，市場出現積極變化。

肖遠企表示，打好房地產各項融資工具的「組合拳」，形成集成規模效應，增強精準適配性。房地產融資管道很多，包括開發貸款，例如今年前 9 月銀行業金融機構新發放房地產開發貸款較年初增逾人民幣 4000 億元，還有併購貸款、經營性物業貸款、房地產企業併購貸款、住房租賃貸款，以及債券投資和保險資金股權投資等多種融資手段，要充分發揮不同融資工具的獨特優勢。另一方面，根據不同房地產企業和專案在不同階段的融資需求，量身定製各種專屬金融產品，進一步提高融資支援的精準性、及時性和有效性。

當談及保障性住房，倪虹稱為了適應生育二孩的需要支援地方結合實際，增加保障性住房面積，各城市政府結合當地實際，優化完善房地產政策同時，一定要加大保障力度，兜牢住房保障底線。到今年底時，打算讓 450 萬青年、新市民能住進保障性住房。