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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估下修至14.92元，預估目標價為340元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.19元下修至14.92元，其中最高估值18.16元，最低估值14.15元，預估目標價為340元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值18.16(18.16)24.4631.98
最低值14.15(14.15)16.6831.98
平均值15.33(15.39)18.9631.98
中位數14.92(15.19)18.5531.98

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值18,334,23025,007,01032,032,910
最低值14,196,00016,467,00032,032,910
平均值15,434,46018,723,25032,032,910
中位數14,674,00017,903,50032,032,910

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.038.325.628.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,247,25810,557,7019,423,0207,544,545

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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