鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.1元，預估目標價為184元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.15元下修至4.1元，其中最高估值4.57元，最低估值3.86元，預估目標價為184元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.57(4.57)
|6.08
|7.7
|最低值
|3.86(3.86)
|4
|5.69
|平均值
|4.15(4.19)
|5.4
|6.87
|中位數
|4.1(4.15)
|5.7
|7.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,739,000
|4,662,000
|5,285,000
|最低值
|3,361,730
|3,574,530
|4,279,030
|平均值
|3,490,070
|4,191,350
|4,980,260
|中位數
|3,453,000
|4,288,000
|5,178,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.43
|2.95
|4.62
|2.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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