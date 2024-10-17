〈陸股盤後〉住建部記者會未符合市場期待 滬深300指數陷入修正 滬指跌破3,200點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-17 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（17 日）收盤同步走低，衝高回落，滬指跌破 3,200 點，滬深 300 指數陷入修正，國務院新聞辦公室舉行記者會，但《彭博》指出，市場的期待很高，這場記者會未符合投資人的期望。

滬指周四收盤跌 1.05% 報 3,169.38 點，深證成指跌 0.74% 報 9,891.76 點，創業板指跌 0.32% 報 2,033.48 點。滬深 300 指數跌 1.1%，較 10 月 8 日高點拉回約 11%。滬深北三市成交額合計人民幣 1.5195 兆元。



房地產類股大幅下挫，釀酒、建材、銀行、電力、煤炭、券商、保險、石油族群走低；半導體類股上揚。

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中國國務院新聞辦公室周四上午 10 時舉行記者會，請住房城鄉建設部部長倪虹和財政部、自然資源部、中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局負責人介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況，並回答記者提問。

住建部部長倪虹表示，「白名單」房地產項目已審批通過貸款達到人民幣 2.23 兆元，預估到 2024 年底，「白名單」項目貸款審批通過金額將翻倍，超過 4 兆元。

倪虹說，在一系列政策作用下，房市經過三年不斷調整，已經開始築底，10 月相關數據一定會是積極樂觀的結果。

金融監管總局副局長肖遠企說，已經具備把商品住宅的房地產開發貸款項目全部納入「白名單」的條件。

肖遠企強調， 中共中央政治局要求，要促進房地產市場止跌回穩，加大「白名單」項目貸款投放力度，金融監管總局正在全力抓好貫徹落實，進一步發揮城市協調機制作用，優化「白名單」管理，支持房地產市場穩健發展。

一是將商品住宅項目貸款全部納入「白名單」管理，做到「應進盡進」。二是進入「白名單」的項目，商業銀行要做到「應貸盡貸」。三是改善貸款資金撥付方式，做到「能早盡早」。

中國政府今天開了這場記者會，分析師怎麼看呢？

「『白名單』制度是當前房地產保交房工作中的重要抓手。對於房企而言，『白名單』制度和解決資金壓力有直接關係。此次『白名單』制度擴容，確保房地產保交房工作全面推進，將為後續購房信心增加動力，也可持續推進房地產市場的健康發展、止跌回穩。」上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉稱，融資對接機制已經落地近兩年，此前存在的問題是，進入『白名單』的項目授信額度比較大，但審批和融資落地的規模小。

李宇嘉說，政府新發布的規模，翻了不只一倍，這意味政府不僅要擴大「白名單」覆蓋範圍，還要徹底打通從「白名單」到「融資落地」的堵點，加大問題項目修復力度，確保合規項目「應進盡進」、「應貸盡貸」，為保交房提供堅實基礎，徹底修復居民信心。

中國官媒聲稱今天政府會提出「重磅」政策，投資人對這場記者會的期待很高，但《彭博》直言，政府並未提出重大刺激措施。

《彭博》指出，市場的反應顯示，當局想要滿足投資人要求的門檻很高。央行在 9 月底採取的行動，令市場感到驚喜，但現在北京未能提出與央行行動相匹配的財政政策火力，導致投資人再度懷疑北京的立場。

Union Bancaire Privee 常務董事 Vey-Sern Ling 說，股市投資人在等待重大消息，政府則更專注於經濟和房地產市場逐漸恢復健康，只要政府的作為與市場預期出現落差，所有官方記者會都免不了令人失望。

北京投資銀行香頌常務董事 Shen Meng 則表示，不能說政府完全沒有提出新措施，但這場記者會很難讓投資人看到任何重大突破，投資人的信心持續下降，無形中加重了北京未來加大政策支持的壓力。