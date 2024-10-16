鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.49元，預估目標價為39.6元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 22:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.51元下修至2.49元，其中最高估值2.68元，最低估值2.31元，預估目標價為39.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.68(2.68)
|2.57
|2.63
|最低值
|2.31(2.31)
|2.19
|2.24
|平均值
|2.48(2.49)
|2.39
|2.4
|中位數
|2.49(2.51)
|2.38
|2.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|90,821,000
|89,456,000
|85,620,540
|最低值
|66,200,000
|64,243,000
|70,584,950
|平均值
|78,712,720
|76,563,350
|77,958,540
|中位數
|80,382,000
|76,664,010
|77,814,330
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.37
|1.32
|1.89
|1.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|77,321,920
|56,049,653
|60,230,846
|60,809,922
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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