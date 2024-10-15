鉅亨網新聞中心 2024-10-15 18:00

‌



台股簡單看，台股沒有跌破月線都是多方控盤，持續偏多操作，操作上不要過度追價，震盪找機會，重點在於選股，買到對的產業對的股票，簡單大獲利。

‌



大華國際投顧蘇建豐表從 8/26 就開始推薦矽光子族群，買在市場上沒人知道的時候，現在變成市場主流，迎接大獲利行情，這波已經大賺 + 694%，你獲利了嗎？

從聯亞大賺 + 105%，再到聯光通大賺 + 89%，然後再到星通 (3025-TW) 獲利 + 32%，再到玻璃基板的正達 + 42%，買到對的產業，對的股票，飆股一檔接著一檔，有行情千萬不要錯過，盡量搶錢。

【光的方向 - 聯光通】最便宜的矽光子概念股，光纖製造以及光通訊工程服務，高速傳輸以及通訊基礎建設，營收開始大成長，股價剛站回月線轉強開始佈局，迎接 7 根漲停，持股 30~56.7 元，持股大賺 + 89%，跟著蘇建豐低檔佈局就是簡單大獲利。

【達興材料第二 - 正達 (3149-TW)】玻璃基板材料概念，今天股價再創高，迎接 4 根漲停，股價 32~46.75 元，持股獲利 + 42%，持股一半續抱中，低檔佈局又是一次簡單的獲利！

【聯光通第二 - 全面啟動】通訊 IC，5G 和智慧手機以及 PC 回溫，加上生成式 AI 和雲端算力需求，成長動能強，本益比 11 倍相對偏低，外資和投信積極佈局，股價整理一年後轉強，起漲點，潛在上漲空間 + 30~50%，繼續搶錢！

【紅光滿面 - 光鋐 (4956-TW)】LED 概念，切入玻璃基板，9 月營收年增 40%，股價剛突破轉強，第一時間卡位，迎接 2 根漲停，今天股價創高，短線急漲劑差操作賣一半，持股 31~40.45 元，獲利 + 30%，跟著蘇建豐繼續搶錢。

最新佈局【長長久久】網路通訊設備，物聯網和基礎建設高度成長，拿到大單，切入能源事業，營收和獲利進入爆發期，股價突破轉強，今天現買現賺漲停，起漲點，潛在上漲空間 + 40~50%，快來搶錢！

聯亞 + 105%，聯光通 + 89%，【長長久久 XXXX】漲不停飆股再來一檔，要跟的人請留言「+99」，現在還有送會期活動，一起賺錢。

【Line ID】@lung88988

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

正達和光鋐創高，下一檔漲不完的飆股，就是「長長久久」

FB 頻道 https://www.facebook.com/stockfuturelung5

LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF

ID:@lung88988