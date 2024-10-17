南韓是「頭號敵國」北韓證實：已完全封閉連接兩韓鐵路、公路

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-17 09:00

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北韓周四（17 日）證實，已完全封閉南部邊境地區與南韓連接的鐵路和公路，還修憲把南韓列為「敵對國家」，為北韓領導人金正恩去年 12 月提出的「兩國論」提供法律支持。

北韓官媒《朝中社》周四報導了兩韓陸路交通線被炸的消息。北韓國防省發言人表示，周二中午以爆破方式，完全封閉了江原道高城郡甘湖里一帶的公路和鐵路、開城市板門區東內里一帶的公路和鐵路。

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北韓採取爆破措施，從物理上完全切斷了與南韓連接的北韓一側公路和鐵路。這是根據「把南韓規定為徹底的敵對國家」的北韓憲法要求和敵對勢力嚴重政治軍事挑釁致使戰爭一觸即發的嚴重安保環境，北韓所採取的合法措施。

北韓在本月 7 至 8 日召開最高人民會議修憲，但未公開涉兩韓關係及統一條款的具體修改內容。金正恩此前要求刪除憲法中有關統一的表述，增設領土條款，並規定在教育工作中稱南韓是「頭號敵國」和「永遠的主敵」。

北韓國土環境保護省發言人表示，爆破沒有給周邊生態環境帶來負面影響。

北韓國防省發言人稱，將繼續採取把南部邊境加以永久要塞化的措施。