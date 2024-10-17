歐盟16國決定向以色列施加最大壓力 以防聯黎部隊遇襲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-17 15:00

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歐盟 16 個向聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）派遣人員的國家，周三（16 日）取得共識，決定向以色列施加最大壓力，以避免聯黎部隊捲入更多襲擊事件。

義大利國防部周三表示，國防部長克羅塞托和法國國防部長勒科爾尼共同主持歐盟 16 國防長線上會議，與會國家包括愛爾蘭、德國、西班牙、奧地利、希臘、波蘭、芬蘭、匈牙利、荷蘭、克羅地亞、拉脫維亞、愛沙尼亞、馬爾他、賽普勒斯。

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與會國一致對以黎局勢表示關切，強烈譴責襲擊聯黎部隊駐地的行為，認為這些襲擊「威脅了參與聯合國任務的軍事人員的安全」。

與會國達成關鍵共識，「各方將透過最大限度的政治和外交手段，向以色列施壓，以防止類似事件再次發生」。

歐盟 16 國重申了對保持聯黎部隊在黎巴嫩穩定存在的承諾，強調任何關於聯黎部隊未來的決定，都應在聯合國框架內集體作出。

此外，歐盟 16 國強調，黎巴嫩真主黨不應在衝突中把聯黎部隊當成「人盾」。連日來，聯黎部隊多次遭以軍襲擊，已有多名聯黎部隊維和人員受傷。