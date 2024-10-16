摩根：預防性降息加持債券 Q4布局美國及亞洲高品質成長股最香

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-16 18:07

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聯準會 (Fed) 9 月底啟動降息，市場對美國經濟的關注焦點，已從過去的「控制通膨」轉變為「確保就業」。摩根資產管理表示，市場預期 Fed 朝向漸進式降息，債券可望有更多表現；全球股票市場要以高品質成長股為核心，在經濟軟著陸的前提下，財務體質將會影響市場對企業長期股價的預期。而在中國利多政策持續出籠下，團隊對中國與亞洲股市的長期表現抱持樂觀。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰表示，許多人都關注美國總統大選的結果，但從投資角度來看，大選結果只對美國海外關稅與內部稅務有影響，並不擴及金融市場的長期走勢；所以投資人該關注的，還是聯準會長期的貨幣政策，以及經濟基本面對企業營運帶來的影響。

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許長泰補充，Fed 長期以來都以 2% 的通膨率作為利率政策的參考值，雖然美國當前的通膨水準仍在 Fed 忍受的範圍內，但它現在所面臨的挑戰，就是要如何應對地緣衝突擴大所導致的供應鏈與通膨衝擊，這也是 Fed 在 9 月採取預防性降息的原因之一。此外，無論未來誰當選美國總統，都會透過不同的手段去影響全球供應鏈的結構，希望帶給美國中產階級帶來更多就業機會，因此，對投資人來說，現階段的首要目標就是聚焦資產部位穩定性。

另一個會影響到投資氛圍的關鍵，就是中國政府最近的利多政策是否能夠持續，並且帶動亞洲其他市場的表現。許長泰指出，儘管從九月底以來，中國股市經歷過連續數天的大漲，但自十一長假結束後，中國股市的漲勢就已明顯受到壓抑，這就代表相關政策確實也需要一段時間發酵，才能印證之前的政策是否正確有效。更重要的是，由於房地產佔中國居民財富的比重高達 59%，且現金儲蓄也佔了 23%，所以真正帶動中國經濟好轉的關鍵，還是要看房地產與整體就業市場的好轉，才能真正提振中國居民的消費信心。

許長泰說，所幸 Fed 已經降息，亞洲各國央行降息的機率也大幅增加，中國經濟也可因此獲得更多的喘息空間，再加上中國官方推出的刺激政策「組合拳」也相繼出籠，所以對於中國與亞洲股市的長期表現依舊樂觀。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧補充，儘管陸股經過之前連續幾天的瘋狂上漲，但目前估值也只是從過去的過度低估，變成現在的接近 15 年平均值的水準；此外，放眼亞洲股市，南韓股市現在的本益比僅有 8.6 倍，日股也只有 14.7 倍，菲律賓、新加坡、馬來西亞與印尼等地的股市估值，也在過去 15 年的平均值之下，因此，隨聯準會降息可能令美元轉弱，且亞洲央行也有可能陸續跟進降息的影響下，故第四季對亞股抱持樂觀態度。