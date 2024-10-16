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盤後速報 - 中信成長高股息(00934)次交易(17)日除息0.14元，參考價19.28元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05


中信成長高股息(00934-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。

首日參考價為19.28元，相較今日收盤價19.42元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.72%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/17 19.42 0.139 0.72% 0.0
2024/09/18 19.11 0.142 0.74% 0.0
2024/08/16 19.49 0.14 0.72% 0.0
2024/07/16 20.82 0.33 1.59% 0.0

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