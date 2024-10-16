盤後速報 - 中信成長高股息(00934)次交易(17)日除息0.14元，參考價19.28元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05
中信成長高股息(00934-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。
首日參考價為19.28元，相較今日收盤價19.42元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.72%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/17
|19.42
|0.139
|0.72%
|0.0
|2024/09/18
|19.11
|0.142
|0.74%
|0.0
|2024/08/16
|19.49
|0.14
|0.72%
|0.0
|2024/07/16
|20.82
|0.33
|1.59%
|0.0
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