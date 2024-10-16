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鉅亨速報

盤後速報 - 兆豐電子高息等權(00943)次交易(17)日除息0.15元，參考價15.02元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05


兆豐電子高息等權(00943-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

首日參考價為15.02元，相較今日收盤價15.17元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.99%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/17 15.17 0.15 0.99% 0.0
2024/09/18 14.67 0.15 1.02% 0.0

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