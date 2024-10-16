盤後速報 - 兆豐電子高息等權(00943)次交易(17)日除息0.15元，參考價15.02元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 17:05
兆豐電子高息等權(00943-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
首日參考價為15.02元，相較今日收盤價15.17元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.99%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/17
|15.17
|0.15
|0.99%
|0.0
|2024/09/18
|14.67
|0.15
|1.02%
|0.0
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