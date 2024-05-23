2大外送平台合併案 勞長何佩珊：絕對做外送員後盾 5/29三方對話

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-23 11:27

在台灣市佔第二的 Uber Eats 宣布併購市佔第一的台灣 foodpanda，勞動部長何佩珊今（23）日在立院表示，市佔第二併第一茲事體大，勢必對消費者和外送員的勞工權益造成嚴重傷害，對此勞動部非常關切，她再三強調將親自積極處理該案，絕對要成為勞工的後盾，勞動部已邀集 2 家平台業者及外送員工會等在 29 日參與會談。

何佩珊上任後第三天，上午首度至立院社福衛環委員會備詢，她會前受訪及備詢時皆表示，勞動部非常關切併購案，尤其重視外送員權益，她表示已「強烈」要求公平會，合併審查過程中必須會勞動部意見。她將積極親自來處理這件事，並呼籲兩業者在平台對話會議中，積極回應工會訴求。

立委蘇清泉、王育敏等多位立委於質詢針對外送員就業權益提出關切，何佩珊表示，第一名和第二名的合併，茲事體大，無論是對消費者與勞工權益，都可能造成嚴重的傷害。

王育敏強調，兩家外送平台都是外商，即使姿態很強勢，但在台灣賺錢，也要遵守台灣的法令，要避免獨大後在市場任意烘抬價格，或是剝削外送員的勞工權益，希望中央能夠立專法來規範業者，除為保障勞工和消費者權益，也必須於此時展現政府的公權力。

何佩珊表示，勞動部非常關切兩家外送平台併購後，對外送員中工會或非工會的職業者所產生的影響，但此案需要跨部會的合作，除了公平會，因為 Uber 母公司是隸屬於交通部管轄，也要會交通部的意見。

針對相關的中央法令，何佩珊指出，目前已有立委提供的法規版本供參考，勞動部也將會主管機關交通部、公平會等相關部會，審慎研議。也強調，自己已接任勞動部長，她再三強調「我一定會積極、親自處理這件事情」，也呼籲外送平台業者能在勞動部舉辦的平台會議上，積極回應外送員工會的訴求。

前勞動部許銘春日前於立院備詢時即表示 29 日邀集外送員工會、兩家平台業者召開對話會議，並明確要求及呼籲 UberEats 在併購審查過程中，應更展現企業社會責任，積極對工會關切議題，例如外送基本費用透明化及停權申訴機制，展現誠意具體回應。