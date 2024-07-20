鉅亨速報 - Factset 最新調查：德事隆TXT-US的目標價調升至103元，幅度約3%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-20 04:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對德事隆(TXT-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至103元，調升幅度3%。其中最高估值121元，最低估值86元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予德事隆評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀1位。
德事隆今(20日)收盤價為90.27元。近5日股價上漲3%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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