Robotaxi反應清淡 馬斯克與空頭們的戰爭仍看不到盡頭

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-16 17:00

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克多次嗆聲空頭「死定了」，但特斯拉上週發表 Robotaxi 後，股價不漲反崩跌近 9%，讓空頭賺得盆滿缽滿，這場馬斯克與空頭們持續 11 年的瘋狂鬥爭，尚看不見盡頭。

據悉，一位中國化名「肖琳」的特斯拉空頭投資人，在 Robotaxi Day 前一天，將持有的特斯拉看跌期權平倉，此舉為她帶來了近 400% 的收益。

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特斯拉 Robotaxi 發表會後的第一個交易日，特斯拉股價收盤崩跌 8.78% 至 217.8 美元。

市場分析師認為，在 Robotaxi Day 的前一天買入看跌期權，要做出這個投資決策頗有勇氣。

長期給予特斯拉「中性」評級的德意志銀行，在 9 月 10 日罕見地將特斯拉的評級調高至「買入」，並將其列為汽車行業的首選股。

有女股神之稱、特斯拉知名多頭「木頭姐姐」Cathie Wood 也看好，未來 5 到 10 年內，自駕計程車市場可望為特斯拉帶來 4 兆至 5 兆美元收入。

不過，空頭們並為這些聲音動搖，依舊相信有做空的機會。汽車分析師表示，自特斯拉成立以來，一直在攀爬的是技術週期，相較於傳統車企的成本週期，不確定性更大，所以做空的機會也更多。

馬斯克堅信，特斯拉未來可以用自動駕駛等武器徹底碾碎空頭。在 Robotaxi Day 上，馬斯克給出了摧毀空頭計畫的階段性目標：特斯拉的無人駕駛計程車 Cyber​​Cab 預計於 2026 年生產。

馬斯克表示 Robotaxi 將為公司市值帶來 5 億到 10 兆美元的成長，再加上 Optimus 機器人，最終特斯拉總市值將達到目前蘋果的 10 倍，超過 30 兆美元。

不過，斯拉看起來很有希望，但馬斯克一貫以來的作風，讓承諾變得不可信，因此這場戰爭，目前還看不到盡頭。