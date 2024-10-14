無人駕駛領域美中激烈競爭 特斯拉推Robotaxi 百度面臨一打二局面

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-14 11:54

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美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上禮拜正式發表 Robotaxi，展示兩款新品 Cybercab 和 Robovan，而事實上，進入 10 月以來，百度 (09888-HK)(BIDU-US) 與谷歌 (GOOGL-US) 等中美科技巨頭也在無人駕駛計程車領域激烈交鋒，兩國三方的戰火從市場層面蔓延到技術層面，現已進入到最後衝刺階段。

10 月 2 日，谷歌母公司 Alphabet 旗下無人駕駛計程車服務 Waymo 宣佈將在美國德州奧斯丁推出無人駕駛出租服務。此前 Waymo 已全面擴大在舊金山的服務區域，6 月獲批擴散至整個舊金山市，眼下又即將在美國德州奧斯汀開放服務。 目前，Waymo 在美國每周付費出行次數已突破 10 萬次，在 5 個月內就實現翻倍。

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一周後，中國百度宣佈打算在海外推出自駕計程車服務—蘿蔔快跑 (ApolloGo)，另有消息稱百度即將發佈 Apollo 自駕開放平台 10.0，將搭載百度最新的自駕大模型 ADFM，本次升級將大幅提升自駕開放平台的安全性、智慧化和易用性。

百度、谷歌跟特斯拉是中美兩國在 Robotaxi 賽道最頂尖的力量，三方的戰火從最初的武漢、北京、舊金山、洛杉磯的市場層面，燒到了以自駕為核心的技術層面，他們的勝負將決定中美汽車產業的未來。

自駕領域的科技含量很高，加上計程車又是普通人生活中接觸到最多的產品，因此若某國街上跑的全是中國製無人計程車時，人們當然覺得中國是高端製造強國。

在無人自動駕駛領域，中國走在最前面的既不是尉小理、華為、小米這樣的互聯網新銳，也不是上汽、吉利、比亞迪這樣的傳統汽車霸主，而是百度。

至於中美誰擁有較大優勢，專家認為各擅勝場。

中國擁有應用優勢，在市場層面，谷歌的 Waymo 擁有約 1000 輛無人駕駛汽車，百度的蘿蔔快跑則光是在武漢投入的規模就超過 1000 輛，加上在成都、北京、廣州等城市的車隊，百度的無人駕駛汽車保有量是 Waymo 的數倍。

此外，今年 6 月，百度宣佈蘿蔔快跑在武漢市全面開啟 100% 全無人叫車服務，涵蓋範圍近乎整個武漢城區，是全球首座人口在千萬級別以上開通百分百無人叫車服務的城市。

在技術層面，百度即將搭載的自駕大模型 ADFM，是全球首個能支援 L4 級別自駕應用的自駕大模型，可以說是遙遙領先於 Waymo 的 L3。

至於特斯拉，雖然擁有先進的 FSD 方案，但還沒有市場化，跟百度和谷歌還有一定的差距，況且從產品發佈到量產再到解決監管的問題，特斯拉的 Cybercab 起碼要等到 2026 年才能正式商業營運。