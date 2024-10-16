持續成長！中國9月汽車出口年增逾21% 電動車出口成長或已觸頂

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-16 15:58

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最新數據顯示，中國汽車出口持續成長，上月出口年增 21.4% 至 53.9 萬輛，今年前 9 月年增 27.3% 至 431.2 萬輛，上月乘用車出口亦年增 28% 至 363.3 萬輛，商用車年增 23.6% 至 67.9 萬輛。

依類別來看，中國 9 月傳統燃油車出口 42.8 萬輛，年增 22.9%，今年前 9 月年增 32% 至 338.4 萬輛，新能源汽車 9 月出口年增 15.6% 至 92.8 萬輛。

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細分來看，中國 9 月純電動車出口年減 3.6% 至 8.9 萬輛，今年前 9 月累計出口 73.1 萬輛，年減 3.8%，油電混合車在 9 月出口年增 4.9% 至 2.2 萬輛，今年前 9 月累計出口 19.8 萬輛，年增率 200%。

整車出口方面，奇瑞上月以 10.9 萬輛的出口量居冠，年增率 20.7%，佔總出口量的 20.2%，江汽增速則最大，9 月出口年增 1.1 倍至 2.9 萬輛。此外，比亞迪今年前 9 月出口年增 96.3% 至 30.2 萬輛，吉利汽車 (00175-HK) 年增 63.4% 至 40.4 萬輛，長安汽車 (000625-CN) 亦年增 61% 至 42 萬輛。

按出口國家來看，中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，俄羅斯現在是中國最大的出口地，佔了 26% 左右，其次墨西哥和阿拉伯聯合大公國是中國汽車主要出口目的地，而新能源汽車主要出口市場則為比利時、巴西和英國。