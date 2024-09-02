TikTok母公司董事變動法電信大亨加入 專家：凸顯重視歐洲市場 續深化全球布局

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-02 15:08

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TikTok 母公司字節跳動高層出現大風吹，根據該公司官網，Coatue Management 創辦人 Philippe Laffont 已離開該公司董事會，而法國億萬富翁、電信公司 Iliad 創辦人 Xavier Niel 則進入董事會。

業內人士表示，此次董事會調整舉措可能意味著字節跳動與 Coatue Management 在某些方面的合作有所調整，同時為新的董事會成員和戰略方向騰出空間，彰顯公司對歐洲市場重視，也預示公司在全球化道路上將繼續深化佈局。

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公開資料顯示，離任的 Laffont 在 1991 年畢業於麻省理工電腦科學專業，畢業後前三年在麥肯錫擔任分析師。1996 年，他以一名研究分析師的身份加入老虎基金，成為華爾街傳奇基金經理 Julian Robertson 手下，專注研究歐洲電信股票。工作 3 年後，Laffont 在 1999 年籌資 4500 萬美元創立 Coatue，投資 TMT 領域。

在美國，Coatue 還投資 Snap、Uber、Lyft、Grab、Airtable 等公司，在中國還投資螞蟻金服、美團、滴滴、聲網、ofo、馬蜂窩、比特大陸、作業幫、喜茶、Manner 等公司。

根據胡潤研究院發佈的《2024 胡潤全球富豪榜》，菲力浦 · 拉方特以 405 億人民幣財富位列榜單第 516 位。

新董事 Niel 早年創立法國首家網路服務供應商 WorldNet，後創建 Iliad 電信集團，推出自由機上盒，買下 3G 牌照進軍電信業。2022 年 9 月透過投資機構 Atlas Investissement 購買了英國電信公司 Vodafone 的 2.5% 股份。

隔年 3 月，Niel 以 625 億財富位列《2023 胡潤全球富豪榜》第 247 位，今年 3 月則以 425 億元財富位列榜單第 530 位。

根據胡潤研究院今年 4 月 9 日發佈的《2024 全球獨角獸榜》，字節跳動仍是全球估值最高的「獨角獸」，價值達 1.56 兆元。