太陽能將成主流！IEA：2030年將佔全球再生能源發電量八成

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-16 10:05

‌



最新研究報告指出，太陽能將成為未來十年全球再生能源裝機容量快速擴張的驅動力，到 2030 年，太陽能將佔新增 5500GW 清潔能源裝機容量的 80%。

國際能源署 (IEA) 在最新版的《再生能源 2024》報告中預測，到 2030 年，新的再生能源裝機容量將巨大成長，未來到 2030 年將新增 5500GW 的裝機容量，是 2017 年至 2023 年裝機容量的三倍多，約等同於中國、美國、歐盟和印度當前電力裝機容量的總和。

‌



報告指出，太陽能發電將推動上述變化的大部分進程。在再生能源安裝政策持續進行的「基準情景」下，在 2023 年至 2030 年期間，大型地面電站和分散式太陽能產業的裝機容量將成長近兩倍，大型地面電站將從 917.1GW 增長到 3467.1GW，分散式將從 694.4GW 增長到 2353.5GW。

IEA 預估，到 2030 年，再生能源將佔全球能源結構的近 50%，目前佔比約 30%，因此太陽能未來幾年料將再次出現可觀的成長，在 2023 年至 2030 年期間，太陽能對世界電網的貢獻將從 5% 躍升至 16%。

在假設各國將實施政策且鼓勵比「主要情況」更快部署再生能源的情景下，到 2030 年，超過 10000GW 的再生能源發電容量投入營運，與「主要情況」情景中的約 9000GW 相比，更接近 COP28 峰會商定的全球再生能源發電容量三倍目標。

然而，這個三倍目標需要到 2030 年投入約 11000GW 的再生能源容量，這也代表 IEA 的「主要」和「加速」情況都無法實現這一目標。

儘管 2030 年目標迫在眉睫，但 IEA 預估未來幾年將包括清潔能源行業的許多重要里程碑，包括太陽能和風電今年將共同超過全球水力發電，以及明年再生能源發電將超過燃煤發電。事實上，到 2029 年，太陽能發電量預計將超過風能和水力發電，成為發電量最大的可再生能源。

IEA 在報告中還提到注意全球再生能源製造業日益增長的擔憂，尤其是對太陽能製造業持續和壓倒性的投資，導致目前流通的太陽能產品數量遠遠超過供應，壓低了價格，並導致低迷。

PV Tech 研究主管 Finlay Colville 預估，這種低迷情況將持續到 2026 年。

IEA 數據顯示，全球太陽能製造能力到今年底料將超過 1100GW，是預估需求的兩倍多，這導致零件價格自 2023 年初以來下降一半以上。這一利空導致製造領域的大量關閉和取消。

與此同時，印度和美國的太陽能製造產能在 2030 年前將成長至目前的三倍，主要受惠於這兩個國家各自的政策，但 IEA 指出，在美國生產太陽能零件的成本是中國的三倍，印度生產零件的成本是中國的兩倍，這種巨大的價差對緩解全球太陽能製造業獲利率的波動幾乎難起到效果。

不過，IEA 仍樂觀地認為再生能源部署的快速成長，特別是與各國政府應對變化的速度相比，意味著再生能源將不可避免地成為未來幾年世界能源結構的基石。