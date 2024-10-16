〈能源盤後〉中東避開斷供危機 IEA再提中國需求疲軟 原油重挫4%以上 摔至2周低點

鉅亨網編譯許家華 2024-10-16 06:01

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此外，國際能源總署 (IEA) 表示，石油需求成長預測疲軟歸咎於中國，此言論再度引發市場對中國能源需求的擔憂，成為周二油價大跌的原因之一。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.25 美元或 4.4%，收每桶 70.58 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.21 美元或 4.1%，收每桶 74.25 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油價格均跌至 10 月 2 日以來最低收盤價。

11 月交割汽油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 2.04 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格下跌 3.8%，收每加侖 2.19 美元。

11 月交割天然氣價格小漲 0.2%，收每百萬 Btu 2.50 美元。

市場驅動力

1. 以色列不會攻打伊朗石油設施

《華盛頓郵報》報導，以色列知情官員稱該國報復行動將經過調整，不會攻打伊朗的石油或核設施，而是以軍事設施為目標，以避免給人留下「政治干預美國選舉」的印象。這表明，以色列總理內塔尼亞胡明白，以色列襲擊的範圍有可能重塑總統競選格局。

Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊在其周二通訊中寫道，該消息「引發了石油市場的急劇下滑，WTI 和 Brent 原油跌破 50 天移動均線」。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，在市場顯然排除以色列襲擊伊朗石油設施的可能性後，原油的基本面因素正在佔據主導地位，「最明顯的是中國需求疲軟」。「中國刺激措施的不確定性讓交易員感到緊張，因為迄今中國大部分努力都未能達到預期。」

2. 全球石油需求下降，中國需求疲軟

IEA 和石油輸出國組織 (OPEC) 在近期月報中均預期石油需求下降。

IEA 周二預計，今年全球石油需求成長「溫和」，平均為 86 萬桶 / 日，比上個月的預測下降 4 萬桶 / 日，而今年全球石油需求量為 1.0284 億桶 / 日。

針對明年，全球石油需求平均成長為 99.8 萬桶 / 日，令明年全球需求量達到 1.03838 萬桶 / 日。

IEA 表示，中國是下修的主因，在今年石油需求成長中的占比僅 20%，與 2023 年近 70% 的占比相差甚遠。

OPEC 周一發布月報，也下調今明兩年的需求成長預期。OPEC 將今年原油需求成長預測調降 10.6 萬桶 / 日，使其降至 190 萬桶 / 日，也將 2025 年的需求成長預測下調 10.2 萬桶 / 日至 160 萬桶 / 日。

該組織預計 2024 年石油需求為 1.0414 億桶 / 日，低於 9 月報告中的 1.0424 億桶 / 日。 2025 年的需求預計為 1.0578 億桶 / 日，低於 9 月報告的 1.0599 億桶 / 日。

機構 2024 年 需求成長 (萬桶 / 日) 2024 年 總需求量 (萬桶 / 日) 2025 年 需求成長 (萬桶 / 日) 2025 年 總需求量 (萬桶 / 日) IEA 8.6 10284 9.98 10383.8 OPEC 1.4 10414 1.9 10578

Tickmill 管理負責人 Joseph Dahrieh 在市場評論中表示：「國石油產量創歷史新高，需求疲軟，令價格承壓。雖然地緣政治緊張局勢可望繼續提供支撐並防止進一步大幅下跌，但歐元區和中國經濟增長疲軟，表明原油價格短期內前景不穩定且可能看跌。」