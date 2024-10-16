鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.05元，預估目標價為6.55元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.04元上修至0.05元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.06元，預估目標價為6.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.12(0.12)
|0.79
|0.73
|0.78
|最低值
|-0.06(-0.06)
|0.39
|0.47
|0.78
|平均值
|0.05(0.04)
|0.57
|0.6
|0.78
|中位數
|0.05(0.04)
|0.57
|0.6
|0.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|249.16億
|261.38億
|272.29億
|269.22億
|最低值
|231.00億
|239.63億
|246.48億
|269.22億
|平均值
|240.41億
|249.69億
|256.80億
|269.22億
|中位數
|239.42億
|248.47億
|254.46億
|269.22億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.07
|0.57
|0.79
|0.56
|-0.75
|營業收入
|240.17億
|252.47億
|270.61億
|268.33億
|248.07億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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