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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.05元，預估目標價為6.55元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 02:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.04元上修至0.05元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.06元，預估目標價為6.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.12(0.12)0.790.730.78
最低值-0.06(-0.06)0.390.470.78
平均值0.05(0.04)0.570.60.78
中位數0.05(0.04)0.570.60.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值249.16億261.38億272.29億269.22億
最低值231.00億239.63億246.48億269.22億
平均值240.41億249.69億256.80億269.22億
中位數239.42億248.47億254.46億269.22億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.070.570.790.56-0.75
營業收入240.17億252.47億270.61億268.33億248.07億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERIC

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