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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Orange. - ADR(ORAN-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為14.37元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Orange. - ADR(ORAN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.17元下修至1.14元，其中最高估值1.54元，最低估值0.94元，預估目標價為14.37元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.54(1.54)1.621.71.8
最低值0.94(0.94)1.041.131.3
平均值1.16(1.16)1.291.421.53
中位數1.14(1.17)1.281.431.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值449.30億455.90億462.14億456.27億
最低值437.99億442.16億447.86億451.63億
平均值442.75億447.34億452.57億453.91億
中位數442.07億447.02億451.28億453.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.151.96--0.770.92
營業收入472.75億481.87億502.60億456.87億477.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Orange. - ADR(ORAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSORAN

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