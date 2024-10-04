鉅亨速報 - Factset 最新調查：Orange. - ADR(ORAN-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為14.41元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Orange. - ADR(ORAN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.17元，其中最高估值1.54元，最低估值0.94元，預估目標價為14.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.54(1.54)
|1.62
|1.7
|1.8
|最低值
|0.94(0.94)
|1.04
|1.13
|1.3
|平均值
|1.17(1.17)
|1.28
|1.41
|1.53
|中位數
|1.17(1.15)
|1.28
|1.4
|1.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|449.30億
|455.90億
|462.14億
|456.27億
|最低值
|434.71億
|438.39億
|442.43億
|451.63億
|平均值
|441.84億
|446.47億
|452.01億
|453.91億
|中位數
|440.10億
|445.33億
|449.62億
|453.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.15
|1.96
|--
|0.77
|0.92
|營業收入
|472.75億
|481.87億
|502.60億
|456.87億
|477.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Orange. - ADR(ORAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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