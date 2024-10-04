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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Orange. - ADR(ORAN-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為14.41元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 14:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Orange. - ADR(ORAN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.17元，其中最高估值1.54元，最低估值0.94元，預估目標價為14.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.54(1.54)1.621.71.8
最低值0.94(0.94)1.041.131.3
平均值1.17(1.17)1.281.411.53
中位數1.17(1.15)1.281.41.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值449.30億455.90億462.14億456.27億
最低值434.71億438.39億442.43億451.63億
平均值441.84億446.47億452.01億453.91億
中位數440.10億445.33億449.62億453.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.151.96--0.770.92
營業收入472.75億481.87億502.60億456.87億477.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Orange. - ADR(ORAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSORAN

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