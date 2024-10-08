鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至7.76元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.05元下修至7.76元，其中最高估值10.18元，最低估值6.72元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.18(10.18)
|14
|16.61
|16.92
|最低值
|6.72(6.72)
|7.54
|10.35
|11.8
|平均值
|8.1(8.23)
|11.26
|12.74
|13.93
|中位數
|7.76(8.05)
|11.31
|12.6
|13.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,823.99億
|1,844.43億
|1,747.35億
|最低值
|1,340.08億
|1,186.08億
|1,257.57億
|平均值
|1,487.40億
|1,420.33億
|1,437.38億
|中位數
|1,464.10億
|1,361.58億
|1,395.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.77
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|營業收入
|1,074.43億
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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