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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至7.76元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 16:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.05元下修至7.76元，其中最高估值10.18元，最低估值6.72元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.18(10.18)1416.6116.92
最低值6.72(6.72)7.5410.3511.8
平均值8.1(8.23)11.2612.7413.93
中位數7.76(8.05)11.3112.613.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,823.99億1,844.43億1,747.35億
最低值1,340.08億1,186.08億1,257.57億
平均值1,487.40億1,420.33億1,437.38億
中位數1,464.10億1,361.58億1,395.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.77-9.062.9723.2715.48
營業收入1,074.43億636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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