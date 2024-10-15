鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MRO-US)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 10:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對馬拉松石油(MRO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.38元，其中最高估值2.94元，最低估值2.03元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.94(2.94)
|3.31
|3.17
|2.08
|最低值
|2.03(2.03)
|1.62
|1.63
|1.85
|平均值
|2.45(2.46)
|2.37
|2.48
|1.97
|中位數
|2.38(2.43)
|2.33
|2.53
|1.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|68.97億
|70.49億
|73.89億
|最低值
|64.02億
|59.46億
|57.44億
|平均值
|66.14億
|65.63億
|68.11億
|中位數
|65.77億
|65.59億
|68.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.59
|-1.83
|1.20
|5.26
|2.56
|營業收入
|50.63億
|30.97億
|56.01億
|75.40億
|64.07億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MRO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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