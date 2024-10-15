search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MRO-US)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 10:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對馬拉松石油(MRO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.38元，其中最高估值2.94元，最低估值2.03元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.94(2.94)3.313.172.08
最低值2.03(2.03)1.621.631.85
平均值2.45(2.46)2.372.481.97
中位數2.38(2.43)2.332.531.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值68.97億70.49億73.89億
最低值64.02億59.46億57.44億
平均值66.14億65.63億68.11億
中位數65.77億65.59億68.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.59-1.831.205.262.56
營業收入50.63億30.97億56.01億75.40億64.07億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MRO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMRO

相關行情

台股首頁我要存股
馬拉松石油27.74-1.14%

延伸閱讀


Empty