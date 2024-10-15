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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額2.96億

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 09:19


台股今日文化創意業類股表現疲軟，15日09:19相關指數下跌2.26%，總成交額2.96億元，大盤占比4.68%。

該產業上漲家數13、下跌家數10、平盤家數3。領跌個股鈊象(3293-TW)15日09:18股價下跌35元，報1045.0元，跌幅3.24%。

文化創意產業指數近5日上漲8.39%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +8.39% -0.28%
近一月 +23.0% +2.26%
近三月 +29.36% -2.94%
近六月 +62.82% +5.39%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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