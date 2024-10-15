盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額2.96億
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 09:19
台股今日文化創意業類股表現疲軟，15日09:19相關指數下跌2.26%，總成交額2.96億元，大盤占比4.68%。
該產業上漲家數13、下跌家數10、平盤家數3。領跌個股鈊象(3293-TW)15日09:18股價下跌35元，報1045.0元，跌幅3.24%。
文化創意產業指數近5日上漲8.39%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+8.39%
|-0.28%
|近一月
|+23.0%
|+2.26%
|近三月
|+29.36%
|-2.94%
|近六月
|+62.82%
|+5.39%
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