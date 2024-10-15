炮彈產量猛增至十倍 歐洲軍火商競相「爆產能」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-15 08:30

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過去兩年多的時間裡，從彈藥到飛彈，西方軍工企業競相增加各種產品的產量，以補充各國政府向烏克蘭運送武器而耗盡的軍事庫存。而其中，一些歐洲武器生產商無疑取得了一定的進展。

據倫敦《金融時報》周一（14 日）報導，英國智庫國際戰略研究所國防採購研究員 Tom Waldwyn 表示，在某些情況下，一些歐洲軍工企業的火炮彈藥產量，已經擴大到烏克蘭戰爭爆發前的 10 倍。

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德國軍工企業 Rheinmetall 已計劃 2027 年起，將 155 毫米標準火炮炮彈的產量增加到每年 110 萬發，遠多於 2022 年 2 月前的約 10 萬發。

Rheinmetall 和澳洲 NIOA 在澳洲昆士蘭州共同擁有一座軍火工廠，而這座坐落在 Maryborough 的工廠，每年為烏克蘭生產數萬枚炮彈。

Maryborough 工廠是澳洲自二戰以來建造第一座此類工廠，自兩年前投產以來，工廠生產幾乎就沒 NIOA 執行長 Robert Nioa 表示，儘管花了一些時間確保勞動力，但「現在我們正在飛速發展」。

NIOA 將炮彈出口到德國，再由 Rheinmetall 裝填炸藥。該公司計劃明年將該工廠年產量提高 25% 至約 55,000 枚炮彈。NIOA 表示，如果增加資本投入，每年可以生產超過 10 萬枚炮彈。

Saab 也表示，其地面作戰業務（包括彈藥）的產能，近年來翻了一倍，達到每年 20 萬發。Saab 並計劃在不久的將來再翻一番——達到每年 40 萬發。

Thales UK 同樣提高北愛爾蘭貝爾法斯特工廠的產能，在那裡生產 Starstreak 短程防空系統，並組裝 Saab 的 NLAW 反坦克系統。該公司計劃在未來兩年內將產能提高一倍，到 2028 年再提高一倍。

業界人士表示，歐洲要想幫助烏克蘭抵擋俄羅斯的進攻，並補充消耗殆盡的庫存，就必須加大投資力度。

儘管歐洲軍火商已經紛紛開足了馬力，但一些關鍵瓶頸依然存在，特別是棉短絨等原材料，生產炮彈和其他爆炸物需要硝酸纖維素，而生產硝酸纖維素需要棉短絨。

NIOA 表示，澳洲和盟軍的彈藥供應存在嚴重供應鏈問題，包括硝化纖維素。