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鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估下修至20.55元，預估目標價為800元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.7元下修至20.55元，其中最高估值22.34元，最低估值17.5元，預估目標價為800元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.34(22.34)35.747.34
最低值17.5(17.5)24.6832.53
平均值20.61(20.64)29.4939.08
中位數20.55(20.7)29.6337.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值73,797,000108,373,820136,192,810
最低值68,867,00081,621,00097,611,000
平均值71,057,44092,509,730113,734,480
中位數70,950,00091,669,220109,770,930

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.1111.788.215.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,194,35656,016,55447,332,73939,665,534

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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