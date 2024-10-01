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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為24.30元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 14:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.82元下修至1.77元，其中最高估值2.22元，最低估值1.54元，預估目標價為24.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.22(2.22)2.643.024.01
最低值1.54(1.54)1.381.672.06
平均值1.81(1.83)1.892.143.04
中位數1.77(1.82)1.752.013.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值463.12億523.02億556.62億383.03億
最低值388.01億371.88億326.54億383.03億
平均值422.18億412.00億422.14億383.03億
中位數411.24億398.05億401.77億383.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.34-1.450.222.531.59
營業收入152.09億98.61億369.75億513.86億386.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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