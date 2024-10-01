鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為24.30元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 14:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.82元下修至1.77元，其中最高估值2.22元，最低估值1.54元，預估目標價為24.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.22(2.22)
|2.64
|3.02
|4.01
|最低值
|1.54(1.54)
|1.38
|1.67
|2.06
|平均值
|1.81(1.83)
|1.89
|2.14
|3.04
|中位數
|1.77(1.82)
|1.75
|2.01
|3.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|463.12億
|523.02億
|556.62億
|383.03億
|最低值
|388.01億
|371.88億
|326.54億
|383.03億
|平均值
|422.18億
|412.00億
|422.14億
|383.03億
|中位數
|411.24億
|398.05億
|401.77億
|383.03億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.34
|-1.45
|0.22
|2.53
|1.59
|營業收入
|152.09億
|98.61億
|369.75億
|513.86億
|386.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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