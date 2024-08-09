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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.95元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.99元下修至1.95元，其中最高估值2.32元，最低估值1.71元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.32(2.32)4.033.024.01
最低值1.71(1.71)1.681.742.06
平均值1.96(1.98)2.32.13.04
中位數1.95(1.99)2.141.953.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值463.12億523.02億556.62億383.03億
最低值379.48億373.01億326.54億383.03億
平均值415.54億416.11億410.05億383.03億
中位數418.17億400.73億394.47億383.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.34-1.450.222.531.59
營業收入152.09億98.61億369.75億513.86億386.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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