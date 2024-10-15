黃金上漲動力漸失 投資這4檔週期性股時機來了！

鉅亨網編譯許家華 2024-10-15 11:02

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今年黃金價格漲近 30% 至近 2670 美元，接近歷史最高紀錄，但目前金價接近 200 日移動平均線，這是 10 多年來從未突破過的水準。上回是在 2008-09 年金融危機導致的經濟衰退期間，這表明需要高度的經濟萎靡才能將金價推至平均水準之上。

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VanEck 黃金礦業 ETF (GDX-US) 股價約為 40 美元，但難以突破約 42 美元的多年高點。因此投資者傾向獲利了結並出售黃金股票，尤其是 Fed 如果持續降息，更容易選擇這樣的交易。

在這種情況下，對經濟敏感的股票或週期性股票將受益。週期性公司是指獲利隨著經濟成長變化而波動的公司。當經濟疲軟時，這些公司的利潤受到最大的打擊，但反之當數據走強時，其利潤則得到最大的提升。這些產業諸如消費品公司、製造商和金融公司。

正如 22V Research 的 Dennis DeBusschere 所說，這些公司往往具有較高的「收益波動」，或者說收益波動特別大。

以過往經驗來說，當資金更容易取得時，這些公司的股票表現往往會跑贏更穩定的股票——雖然過去幾個月已經發生了這種情況，但動盪的股票只上漲了一點。鑑於兩者之間的相關性，這些股票似乎可能會繼續上漲。

另外還有市值 160 億美元的傳統銀行業者 KeyCorp (KEY-US)，該股今年上漲 17% 至每股 17 美元以上，近期才剛突破一年多來都沒有突破的 16 美元水準。這表明市場對其盈利變得更加有信心，因此更多的買盤可能會使該股上漲至 20 美元，這是該股 2023 年初觸及的另一個關鍵水準，而該水準自 2022 年初以來一直沒有突破。

幾家大型銀行上周已發布財報，雖然其最強勁的領域是資本市場和投資銀行業務，但貸款前景看起來很穩定。摩根大通 (JPM-US) 上修其 2024 年利息淨收入 (即利息收入減去融資成本) 的預期，預計年增近 4%。

這可能意味著 KeyBanc 也能讓投資人滿意。分析師目前預測全年利息淨收入將小降至 37 億美元。但倘若參照摩根大通觀點，其全年利息淨收入可能會逐年上升，意味著將至少達到 40 億美元。由於已經是十月，該公司管理層很有可能上修今年財測。