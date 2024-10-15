黃金上漲動力漸失 投資這4檔週期性股時機來了！
鉅亨網編譯許家華 2024-10-15 11:02
黃金和金礦股在經歷令人印象深刻的漲勢後已經失去了動力，現在是投資者轉為關注週期性股票的好時機。
今年黃金價格漲近 30% 至近 2670 美元，接近歷史最高紀錄，但目前金價接近 200 日移動平均線，這是 10 多年來從未突破過的水準。上回是在 2008-09 年金融危機導致的經濟衰退期間，這表明需要高度的經濟萎靡才能將金價推至平均水準之上。
VanEck 黃金礦業 ETF (GDX-US) 股價約為 40 美元，但難以突破約 42 美元的多年高點。因此投資者傾向獲利了結並出售黃金股票，尤其是 Fed 如果持續降息，更容易選擇這樣的交易。
在這種情況下，對經濟敏感的股票或週期性股票將受益。週期性公司是指獲利隨著經濟成長變化而波動的公司。當經濟疲軟時，這些公司的利潤受到最大的打擊，但反之當數據走強時，其利潤則得到最大的提升。這些產業諸如消費品公司、製造商和金融公司。
正如 22V Research 的 Dennis DeBusschere 所說，這些公司往往具有較高的「收益波動」，或者說收益波動特別大。
以過往經驗來說，當資金更容易取得時，這些公司的股票表現往往會跑贏更穩定的股票——雖然過去幾個月已經發生了這種情況，但動盪的股票只上漲了一點。鑑於兩者之間的相關性，這些股票似乎可能會繼續上漲。
DeBusschere 篩選出高收益動盪股名單，其中包括：周二將公布財報的美國銀行 (BAC-US) 和私募股權公司黑石 (BX-US)，以及周四將公布財報的拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US)。
另外還有市值 160 億美元的傳統銀行業者 KeyCorp (KEY-US)，該股今年上漲 17% 至每股 17 美元以上，近期才剛突破一年多來都沒有突破的 16 美元水準。這表明市場對其盈利變得更加有信心，因此更多的買盤可能會使該股上漲至 20 美元，這是該股 2023 年初觸及的另一個關鍵水準，而該水準自 2022 年初以來一直沒有突破。
幾家大型銀行上周已發布財報，雖然其最強勁的領域是資本市場和投資銀行業務，但貸款前景看起來很穩定。摩根大通 (JPM-US) 上修其 2024 年利息淨收入 (即利息收入減去融資成本) 的預期，預計年增近 4%。
這可能意味著 KeyBanc 也能讓投資人滿意。分析師目前預測全年利息淨收入將小降至 37 億美元。但倘若參照摩根大通觀點，其全年利息淨收入可能會逐年上升，意味著將至少達到 40 億美元。由於已經是十月，該公司管理層很有可能上修今年財測。
全年營收總額預計年減約 1 億美元，至 63 億美元，但隨著今年股價上漲，資產管理費等其他營收項目應該會略為上升。
- 未來油價走勢 就看一關鍵因素！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- BTIG：貴金屬獲利了結的黃金時機來了
- 高盛重申買入黃金建議 上調明年初金價預測至2900美元
- 〈貴金屬盤後〉中國刺激措施不給力 美元又登2個月高點 黃金收低
- 〈貴金屬盤後〉中國刺激措施不給力 美元又登2個月高點 黃金收低
下一篇