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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.04元，預估目標價為60元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 14:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.48元下修至-1.04元，其中最高估值0.87元，最低估值-1.66元，預估目標價為60元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.87(0.87)7.569.43
最低值-1.66(-1.66)-1.462.69
平均值-0.73(-0.64)2.496.69
中位數-1.04(-0.48)1.767.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值49,595,09077,828,68098,092,160
最低值35,439,00038,525,00053,437,080
平均值41,383,47056,953,98078,469,620
中位數40,693,00058,320,00079,133,680

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.44.727.42.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,892,30656,952,27585,604,15861,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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