深度節能方案出爐！錨定4900家企業要節電94.7億度 國營事業年節電1.5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-14 19:55

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為提高企業用電效率，並持續推動能源用戶節電，經濟部擬訂草案，並於今（14）日預告。契約用電容量 801~10,000 瓩者，平均年節電率目標維持 1%；超過 10,000 瓩者，則提高至 1.5%。預計 114 年至 117 年期間，全體大用戶可再節電 94.7 億度。國營事業肩負重要社會責任，帶頭示範節電 1.5%。主要錨定契約用電容量超過 800 瓩之企業大用戶（約 4,900 個），未來 4 年內將要求以「全公司」進行節電。

經濟部表示，秉持用電愈多、節電責任愈大之原則，新草案的「節電目標」將依據「全公司」或「用戶」的契約用電容量級距，設定不同節電率目標。契約用電容量 801~10,000 瓩者，平均年節電率目標維持 1%；超過 10,000 瓩者，則提高至 1.5%。

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此外，國營事業肩負重要社會責任，應帶頭示範推動節電，本規定草案亦將國營事業納入適用，並明定其年度節電率目標一律提高為 1.5%。預計 114 年至 117 年期間，全體大用戶可再節電 94.7 億度。

現行規定要求大用戶 104~113 年平均年節電率要達 1%，在 104 年至 112 年間大用戶已戮力節電 234.36 億度，平均年節電率相較 95 年至 103 年提升 0.76 倍，年節電率中位數 1.46%，成效相當顯著。因現行規定將於 113 年底屆期，經濟部擬訂本規定草案，以引導大用戶進一步加強推動節電的深度與廣度。

經濟部表示，本規定草案相較現行規定最主要的差異，在於對契約用電容量超過 800 瓩之企業大用戶（約 4,900 個），未來 4 年內將要求以「全公司」進行節電目標管理，俾利於企業整合內部資源，全面推動旗下各分公司或廠區進行節電。

為減輕對於企業之衝擊，經濟部亦同步規劃配套措施，如延續推動產業創新條例第 10-1 條之投資抵減租稅優惠，並擴大適用購置設備範圍等，以鼓勵企業投資高能效設備。經濟部也建立一站式節能技術診斷與輔導管道，以及辦理媒合會引介大用戶與節能服務業（ESCO）合作，加速落實節電。歡迎企業以「大帶小」或透過供應鏈的方式共同節電，提升整體節電成效。