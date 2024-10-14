〈台幣〉股匯無懼軍演逆勢翻揚 量縮小升收32.168元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-14 18:07

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中共宣布對台軍演，台北股匯今 (14) 日冷靜以對，並連袂逆勢翻揚，新台幣兌美元匯率早盤一度貶破 32.2 元關卡，隨後由貶轉升，終場收在 32.168 元，升值 1.4 分，在亞幣中表現相對突出，不過，全日交易量能清淡，台北及元太外匯總成交值進一步萎縮至 12.32 億美元。

匯銀交易員指出，日本股市今天因「運動日」休市一天，部分外資放假，導致台北匯市本日交投冷清，以實質拋補需求為主，央行則適時進場提供流動性。

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新台幣兌美元今天開盤價為 32.19 元，最高來到 32.157 元、最低下探 32.214 元，終場以 32.168 元作收，升值 1.4 分。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.17%，韓元在主要亞幣中貶勢最重，重挫 0.63%，日元亦貶值 0.4%，人民幣貶值 0.19%，新加坡幣貶 0.07%，新台幣相對有撐，逆勢升值 0.04%。歐元則貶值 0.15%。