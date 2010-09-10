〈台幣〉量能急凍收32.182元周線連2貶 10月來驟貶5.31角

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-11 18:55

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台北股匯市冷熱兩樣情，新台幣兌美元今 (11) 日終場貶值 2.2 分，收在 32.182 元，外資抱持觀望，台北及元太外匯市場交投偏淡，總成交值萎縮至 17.97 億美元。新台幣兌美元周線連 2 貶，本周累計貶值 2.19 角、貶幅 0.69%。

10 月以來，新台幣兌美元跟隨主要亞幣走貶，雖遭遇颱風連假及雙十假期，僅有 6 個交易日，但累計貶值多達 5.31 角、貶幅 1.68%。

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新台幣兌美元今天開盤價為 32.19 元，最高來到 32.15 元，午盤前，拋匯力道較為強勁，但下午湧現美元買盤，一度失守 32.2 元關卡，最低下探 32.218 元，而央行適時進場穩匯、提供流動性，終場以 32.182 元作收，全日來看，匯價波動幅度不大。

新台幣匯率昨天適逢雙十國慶休市一天，期間美元持續走揚，觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數 10/9-10/11 上漲 0.18%，日元貶值 0.15%，星幣貶值 0.09%，韓元貶值 0.08%，人民幣大致持平，新台幣今天跟貶 0.07%。